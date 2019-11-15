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РИА Новости

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

22:13 15.11.2019 (обновлено: 02:40 16.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала она.
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
5 ноября, 00:58
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России, а потому риск его прекращения существует. Глава государства подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа. Он добавил, что российская сторона может снизить цену на топливо на 25 процентов при условии прямых поставок. По словам Путина, претензии украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" лишь накаляют ситуацию.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах с участием представителей Москвы, Киева и Еврокомиссии. В России отмечали, что контракт должен быть выгодным в финансовом плане, а Украина обязана представить план модернизации своей ГТС. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.
Владимир Путин ранее призывал обнулить взаимные требования по газовому вопросу и "избавиться от абсурда". В ответ на это в "Нафтогазе" заявили, что собираются взыскать с российской компании 22 миллиарда долларов, но не видят готовности со стороны "Газпрома" "обнулить" что бы то ни было на сопоставимую сумму
Дело – труба!
13 сентября, 17:01
Дело – труба!
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Мина АндрееваНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Обрезать трубу и все дела. Если народ Украины терпит свою власть, значит и лишения стерпит.
15 ноября, 22:35
РКРуян Кро Зерия
9610303
Еще бы Еврокомиссии нервничать. Газовые Хранилища Европы заполнены под завязку. ТП уже заполняется газом. СП-2 на финише. Три четыре месяца можно и пережить без проблем. Так что даже остановка транзита через территорию Украины на самочувствие Европы не повлияет. Да и просто ЕК знает чем все закончится. Украину уже вычеркнули из газовых партнёров Европы.
15 ноября, 22:22
JCJonnJr Carter
7542102
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