В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга

"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала она.

Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России , а потому риск его прекращения существует. Глава государства подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа. Он добавил, что российская сторона может снизить цену на топливо на 25 процентов при условии прямых поставок. По словам Путина, претензии украинского "Нафтогаза" "Газпрому" лишь накаляют ситуацию.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах с участием представителей Москвы, Киева и Еврокомиссии. В России отмечали, что контракт должен быть выгодным в финансовом плане, а Украина обязана представить план модернизации своей ГТС. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.