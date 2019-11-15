Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T22:07Z
https://ria.ru/20191115/1561001865.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156096/79/1560967931_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_23bb525377a73d28d1754dbd510264a7.jpg
РИА Новости

Моралес заявил, что вернется к власти в Боливии без участия в выборах

22:07 15.11.2019
850
© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Carlos Jasso
МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся к власти в стране при поддержке многих миллионов людей и что рассчитывал оставаться президентом до 2025 года, чтобы завершить процесс политических и экономических реформ.
"Когда (в 2002 году, после поражения на выборах президента) меня выгнали из конгресса, со мной были четыре депутата, и я вернулся с 27. Сейчас, когда меня по политическим причинам вынудили покинуть страну, мы вернемся с миллионами и миллионами. Я уверен, что народ выступит против госпереворота", - заявил Моралес в интервью газете Universal.
Он сообщил о намерении продолжить выполнять функции президента до окончания мандата и провести новые выборы без своего участия. "Я закончу свой мандат, мы гарантируем проведение новых выборов, но для этого прежде необходимо умиротворить страну", - сказал Моралес.
По словам политика, он не жалеет об участии в последних выборах. "Мы выиграли их в первом туре. Не как раньше, с результатом 50-60%, но зато я знаю, что многие сейчас сожалеют, что отдали голос за правых. В диктатуре обвиняли меня, но теперь народ увидел, что такое диктатура", - считает президент.
Акция протеста в Ла-Пасе
Вчера, 17:00Туризм
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Боливию
Моралес заявил, что ему понадобилось бы ещё пять лет правления, чтобы к двухсотлетию Боливии в 2025 году завершить процесс реформ. "Достаточно было бы до двухсотлетия, ещё пять лет, чтобы консолидировать экономический рост, завершить интеграцию Боливии и внедрение социальных программ. Это идея развития, социального равенства, интеграции и индустриализации Боливии", - пояснил Моралес.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Акция протеста в Ла-Пасе
Вчера, 21:50
МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата
2950005
Обсудить 0
Жанин АньесЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес уверен, что США хотели отправить его в Гуантанамо, сообщили СМИ
Протесты в Боливии
СМИ: полиция разгоняет протестующих в крупном боливийской городе Кочабамба
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Акция протеста в Ла-Пасе
МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
Акция протеста в Ла-Пасе
Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Телеведущий Максим Галкин
Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов
Мигранты на греческом острове Хиос
Мигранты отказались размещаться в греческом монастыре
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев ответил на угрозы США в адрес Египта из-за планов покупки Су-35
Алексей Бурков
В США суд арестовал россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния