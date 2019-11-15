Моралес заявил, что вернется к власти в Боливии без участия в выборах

МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся к власти в стране при поддержке многих миллионов людей и что рассчитывал оставаться президентом до 2025 года, чтобы завершить процесс политических и экономических реформ.

"Когда (в 2002 году, после поражения на выборах президента) меня выгнали из конгресса, со мной были четыре депутата, и я вернулся с 27. Сейчас, когда меня по политическим причинам вынудили покинуть страну, мы вернемся с миллионами и миллионами. Я уверен, что народ выступит против госпереворота", - заявил Моралес в интервью газете Universal

Он сообщил о намерении продолжить выполнять функции президента до окончания мандата и провести новые выборы без своего участия. "Я закончу свой мандат, мы гарантируем проведение новых выборов, но для этого прежде необходимо умиротворить страну", - сказал Моралес.

По словам политика, он не жалеет об участии в последних выборах. "Мы выиграли их в первом туре. Не как раньше, с результатом 50-60%, но зато я знаю, что многие сейчас сожалеют, что отдали голос за правых. В диктатуре обвиняли меня, но теперь народ увидел, что такое диктатура", - считает президент.

Моралес заявил, что ему понадобилось бы ещё пять лет правления, чтобы к двухсотлетию Боливии в 2025 году завершить процесс реформ. "Достаточно было бы до двухсотлетия, ещё пять лет, чтобы консолидировать экономический рост, завершить интеграцию Боливии и внедрение социальных программ. Это идея развития, социального равенства, интеграции и индустриализации Боливии", - пояснил Моралес.