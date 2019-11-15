Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T21:55Z
https://ria.ru/20191115/1561001498.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО

21:55 15.11.2019
1270
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу обвинил Китай в проведении кибератак против НАТО и подрыве "безопасности коммуникаций" альянса.
"Одна из проблем, на которую НАТО сейчас обращает внимание, это то, какие отношения НАТО имеет с Китаем. Да, НАТО не была создана для этого, но киберугрозы не ограничены географическими рамками. НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций", - заявил Помпео, выступая в институте Бейкера в Хьюстоне.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 21:44
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
По его словам, именно по этой причине альянс должен изменяться и адаптироваться под новые угрозы.
44302410
Обсудить 1
Майк ПомпеоНАТОКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил о выполнении Киевом всех условий для "нормандского саммита"
Акция протеста в Ла-Пасе
МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата
Телеведущий Максим Галкин
Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о Крыме и Голанах
Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Морская граница США и Мексики
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине
Волчье логово в лесу Гёрлиц, Польша
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Эво Моралес в Мехико
Моралес заявил, что вернется к власти в Боливии без участия в выборах
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния