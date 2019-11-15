Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу обвинил Китай в проведении кибератак против НАТО и подрыве "безопасности коммуникаций" альянса.
"Одна из проблем, на которую НАТО сейчас обращает внимание, это то, какие отношения НАТО имеет с Китаем. Да, НАТО не была создана для этого, но киберугрозы не ограничены географическими рамками. НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций", - заявил Помпео, выступая в институте Бейкера в Хьюстоне.
По его словам, именно по этой причине альянс должен изменяться и адаптироваться под новые угрозы.