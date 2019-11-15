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РИА Новости

МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата

21:50 15.11.2019 (обновлено: 04:51 16.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон-грата венесуэльских дипломатов.
"Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства", — заявила Лонгарик, которую цитирует газета Cambio.
Ранее глава МИД заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA) и отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов страны.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
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В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
Аньес — юрист по образованию, в 1990-е работала на телевидении, после чего входила в Учредительное собрание, была членом комиссии по разработке проекта новой конституционной хартии. В политику Аньес пришла в 2010 году, когда ее избрали в сенат от партии "Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции". В 2019-м она стала вторым вице-спикером. Заняв президентское кресло, Аньес пообещала как можно скорее провести выборы.
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Позиция Каракаса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил государственный переворот, совершенный против Эво Моралеса. Он призвал политические и общественные движения мира объединиться ради сохранения жизни коренных народов Боливии.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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