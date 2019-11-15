МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел переходного правительства Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон-грата венесуэльских дипломатов.

"Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства", — заявила Лонгарик, которую цитирует газета Cambio

Ранее глава МИД заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA) и отстранила от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов страны.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.

Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.

Аньес — юрист по образованию, в 1990-е работала на телевидении, после чего входила в Учредительное собрание, была членом комиссии по разработке проекта новой конституционной хартии. В политику Аньес пришла в 2010 году, когда ее избрали в сенат от партии "Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции". В 2019-м она стала вторым вице-спикером. Заняв президентское кресло, Аньес пообещала как можно скорее провести выборы.

Позиция Каракаса

Эво Моралеса . Он призвал политические и общественные движения мира объединиться ради сохранения жизни коренных народов Боливии. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил государственный переворот, совершенный против. Он призвал политические и общественные движения мира объединиться ради сохранения жизни коренных народов Боливии.