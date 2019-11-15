Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

В пятницу в ходе выступления в Хьюстоне у Помпео спросили, как поддержка администрацией США аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением "российской аннексии" на Украине. Под "аннексией" американские политики традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году по результатам референдума.

Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот). Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте. Майк Помпео госсекретарь США госсекретарь США

Он добавил, что мире есть много "спорных мест" и "у каждого есть свои фактические обстоятельства". При этом Помпео не уточнил, какие именно обстоятельства сыграли для Вашингтона решающую роль в случае с Крымом и в случае с Голанскими высотами.

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь.

По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Этот шаг стал одним из многих спорных решений в сфере палестино-израильского урегулирования со стороны администрации Трампа, которая проводит курс на поддержку Тель-Авива.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии. ООН считает эти территории оккупированными.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Российское руководство не раз заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".