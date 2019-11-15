Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T21:29Z
https://ria.ru/20191115/1561000778.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Сочи в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали двое детей

21:29 15.11.2019
236
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Двух детей госпитализировали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей на трассе Адлер – Красная Поляна в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером в пятницу автомобиль Mazda Demio, двигаясь по трассе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
"От удара Hyundai продолжил движение и столкнулся с Toyota и "Лада". В результате аварии были госпитализированы двое несовершеннолетних. Четырем водителям оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
Автомобиль скорой помощи
11 ноября, 09:48
В Сочи водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и врезался в автобус
020001
Обсудить 0
АдлерМВД РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
Сенатор поддержала инициативу о дистанционной работе чиновников
В лаборатории
Завершено расследование дела о заражении ВИЧ в ставропольской больнице
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил о выполнении Киевом всех условий для "нормандского саммита"
Московские катки
На ВДНХ 22 ноября откроется каток
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лейбористы пообещали британцам бесплатный скоростной интернет
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Военная полиция РФ в Сирии
Военная полиция России продолжает патрулирование в двух провинциях в Сирии
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Мать актера Александра Носика нашли в больнице
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев ответил на угрозы США в адрес Египта из-за планов покупки Су-35
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до пяти человек
Телеведущий Максим Галкин
Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния