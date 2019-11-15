В Сочи в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали двое детей

СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Двух детей госпитализировали в больницу в результате столкновения четырех автомобилей на трассе Адлер – Красная Поляна в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером в пятницу автомобиль Mazda Demio, двигаясь по трассе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
"От удара Hyundai продолжил движение и столкнулся с Toyota и "Лада". В результате аварии были госпитализированы двое несовершеннолетних. Четырем водителям оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.