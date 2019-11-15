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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Следующую Генассамблею МАП планируют провести в Африке

21:13 15.11.2019 (обновлено: 22:16 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов
Президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АФИНЫ, 15 ноя - РИА Новости. Следующую Генассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) планируется провести в Африке, сообщил российским журналистам президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по итогам заседания секретариата МАП в Афинах.
"Наше следующее заседание планируется в Замбии или в Эфиопии, потому что православие и в целом христианство в Африке испытывает серьезное давление. И мы хотели бы, конечно, обсудить вопросы гуманитарного влияния православной политики, православной культуры в странах континента", - сказал Гаврилов.
Сергей Гаврилов
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"Африка является одним из приоритетов российской внешней политики, в том числе парламентской политики. Мы активно проводим парламентский форум Россия - Африка и депутат Алексей Чепа (участник МАП, зампред думского Комитета по международным делам – ред.) активно курирует, в том числе, и этот континент", - сказал Гаврилов.
По его словам, МАП хотела бы провести там и широкие конференции с участием местных экспертов, ученых, гражданского общества, а также крупные культурные и молодежные форумы.
Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП проходило в Афинах с 14 по 15 ноября.
Межпарламентская ассамблея православия была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента, ее штаб-квартира располагается в Афинах. В работе МАП принимают участие депутаты из 25 стран, в которых "православие стало основным культурно- и этнообразующим фактором".
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Религия и мировоззрениеСергей ГавриловМежпарламентская ассамблея православияНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФАфрикарелигияВ мире
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