Следующую Генассамблею МАП планируют провести в Африке

"Наше следующее заседание планируется в Замбии или в Эфиопии, потому что православие и в целом христианство в Африке испытывает серьезное давление. И мы хотели бы, конечно, обсудить вопросы гуманитарного влияния православной политики, православной культуры в странах континента", - сказал Гаврилов.

"Африка является одним из приоритетов российской внешней политики, в том числе парламентской политики. Мы активно проводим парламентский форум Россия - Африка и депутат Алексей Чепа (участник МАП, зампред думского Комитета по международным делам – ред.) активно курирует, в том числе, и этот континент", - сказал Гаврилов.

По его словам, МАП хотела бы провести там и широкие конференции с участием местных экспертов, ученых, гражданского общества, а также крупные культурные и молодежные форумы.

Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП проходило в Афинах с 14 по 15 ноября.