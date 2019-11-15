Мать актера Александра Носика нашли в больнице

Ранее Железняк сообщила РИА Новости, что 75-летняя женщина пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. По ее словам, полиция начала поиски. Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает болезнью Альцгеймера. Позже координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Владимир Качур сообщил, что в больнице была найдена женщина, похожая на Стерникову.