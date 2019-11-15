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РИА Новости

Мать актера Александра Носика нашли в больнице

21:10 15.11.2019 (обновлено: 04:52 16.11.2019)
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Актриса Мария Стерникова, мать актера Александра Носика, найдена в больнице волонтерами движения "Лиза Алерт", рассказала РИА Новости представитель артиста Кира Железняк.
Ранее Железняк сообщила РИА Новости, что 75-летняя женщина пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. По ее словам, полиция начала поиски. Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает болезнью Альцгеймера. Позже координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Владимир Качур сообщил, что в больнице была найдена женщина, похожая на Стерникову.
"Да это Мария Александровна, ее опознала сиделка и забрала домой. Александр был не в Москве, он не успел доехать. Хочется сказать огромное спасибо волонтерам движения "Лиза Алерт", - рассказала РИА Новости Железняк.
Стрельникова с 1975 по 2005 год служила в Малом театре. Широкую известность в 1960-е годы ей принесла главная роль в фильме Эльёра Ишмухамедова "Нежность". Актриса также снималась в картинах "Спеши строить дом", "Всем - спасибо!", "Гостья из будущего" и других.
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Мария СтерниковаАлександр НосикПоисковый отряд "Лиза Алерт"МоскваОбществоПроисшествия
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