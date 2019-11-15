Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T21:08Z
https://ria.ru/20191115/1561000158.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150996/07/1509960789_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_2e17bfba66e932ca88c31eb68085f333.jpg
РИА Новости

Завершено расследование дела о заражении ВИЧ в ставропольской больнице

21:08 15.11.2019
1063
© РИА Новости / Сергей ВенявскийВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Сергей Венявский
ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Расследование уголовного дела о халатности в отношении старшей медсестры в Буденновске, из-за которой пятеро пациентов больницы заразились ВИЧ, завершено, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении старшей медицинской сестры инфекционного отделения ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП № 1", обвиняемой в совершении преступления по статье УК РФ "халатность", - говорится в сообщении.
ВИЧ
16 июля, 15:59
Около 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году
По данным следствия, в 2018 году обвиняемая не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных мероприятий. "В частности, она не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся в указанный период времени на лечении в инфекционном отделении больницы", - отмечено в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, отмечено в сообщении.
Ранее в минздраве края сообщали, что после инцидента была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований в инфекционном отделении. По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица, добавлял минздрав региона. При этом все пострадавшие получают бесплатную антиретровирусную терапию.
Распространение ВИЧ-инфекции
2 ноября 2016, 19:38
Распространение ВИЧ-инфекции в РоссииУправление здравоохранения администрации Екатеринбурга 2 ноября сообщило, что в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции. Это значит, что заражен каждый 50-й житель города. Данные по общему числу инфицированных в России, способы профилактики и симптомы заражения вирусом иммунодефицита человека - в инфографике Ria.ru
0222166
Обсудить 1
БуденновскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Мать актера Александра Носика нашли в больнице
Сбор клюквы
Врач рассказал, кому нельзя есть клюкву
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Телеведущий Максим Галкин
Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Брокколи
Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи
Логотип ПАО Газпром на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя – 2019
"Газпром" получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Морская граница США и Мексики
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Экс солистка рок-группы Маневры Надира Садыкова
Солистку группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в Москве, сообщают СМИ
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Российские рубли
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния