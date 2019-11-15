Завершено расследование дела о заражении ВИЧ в ставропольской больнице

ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Расследование уголовного дела о халатности в отношении старшей медсестры в Расследование уголовного дела о халатности в отношении старшей медсестры в Буденновске , из-за которой пятеро пациентов больницы заразились ВИЧ , завершено, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении старшей медицинской сестры инфекционного отделения ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП № 1", обвиняемой в совершении преступления по статье УК РФ "халатность", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемая не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных мероприятий. "В частности, она не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся в указанный период времени на лечении в инфекционном отделении больницы", - отмечено в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, отмечено в сообщении.