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РИА Новости

Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи

20:53 15.11.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов признание присяжными его бывшего советника Роджера Стоуна виновным по всем пунктам обвинения в деле о даче ложных показаний конгрессу.
"Итак, сейчас они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят отправить его в тюрьму на много лет. Ну, а что же с жуликоватой Хиллари, Коми, Стржоком, Пейджем, Маккейбом, Бреннаном, Клэппером, ушлым Шиффом, Ором и Нелли, Стилом и другими, включая того же Мюллера? Они не лгали? Небывалые двойные стандарты в истории страны?" - написал он в пятницу в своем твиттере.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.
Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.
В ходе процесса Стоун конфликтовал с судом, ему было запрещено выступать в СМИ и соцсетях.
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Роджер СтоунДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
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