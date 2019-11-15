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РИА Новости

На ВДНХ 22 ноября откроется каток

20:48 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковские катки
Московские катки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Самый большой искусственный каток в Европе, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров, откроется 22 ноября на ВДНХ в Москве, гостей ждет праздничная программа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Каток откроется для посетителей 22 ноября в 17.00. Праздничная программа будет проходить с 18.00 до 23.00 сразу на трех площадках ВДНХ, одна из них будет находиться на самом катке, вход на нее — только по билетам. Их можно будет приобрести на сайте главной выставки страны", - отмечается в сообщении.
Согласно данным, площадь ледового поля составит 20,5 тысячи квадратных метров, а кататься на нем смогут 4,5 тысячи человек. Добавляется, что сам каток будет разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров будет доступна для всех посетителей. Для детей оборудуют отдельную огороженную площадку площадью 900 квадратных метров. А любители романтики смогут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".
В день открытия гости смогут почувствовать атмосферу новогодних праздников разных лет. Так, первую площадку "Зима нашего детства" оформят в стиле 1950-х. Весь вечер на площадке будет проходить праздничный карнавал, а духовые оркестры исполнят популярные советские песни и мелодии.
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Вторая площадка — "Космос на ВДНХ" — будет посвящена 1960-м годам, эпохе освоения космоса. На площади Промышленности пройдут тематический флешмоб и интерактивный уличный спектакль о Солнечной системе.
На самом катке расположится третья площадка — "Место встречи". Здесь будет царить настроение детских новогодних праздников 70–80-х годов прошлого века. Гости будут кататься на коньках под музыку тех времен, а аниматоры в костюмах пингвинов и снеговиков организуют танцевальные флешмобы.
Подчеркивается, что каток будет открыт до 1 марта следующего года. На ледовой площадке пройдут празднования Нового года, Рождества, Дня студента, Масленицы, а также будет организована развлекательная программа для детей и взрослых.
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ВДНХМоскваОбщество
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