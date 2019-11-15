Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заявления госдепартамента Заявления госдепартамента США о том, что Россия якобы использует кризис в Ливии в своих интересах, однобоки, их нужно воспринимать как констатацию успехов РФ в этой стране, Москва ведет работу сугубо в интересах ливийцев, заявил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов

Ранее госдеп обвинил Россию в том, что она якобы пытается вопреки воле ливийского народа использовать внутренний конфликт в стране в своих интересах.

"Оценка Госдепа крайне однобока. Откуда заокеанские партнеры знают, что мы там (в Ливии - ред.) делаем? Россия на сегодняшний день ведет работу со всеми сторонами конфликта сугубо в интересах Ливии и ливийцев. Позиция России давно ясна, и она неизменна – мирное урегулирование конфликта в Ливии путем политического диалога", - сказал Деньгов.

По его словам, подобные заявления имеют место "на фоне того, что мы многого добились в Ливии". "В очередной раз наши успехи в Ливии начинают нервировать людей, которые хотели бы быть на нашем уровне отношений с ливийцами, но очень далеки от этого. Такую реакцию нужно воспринимать как констатацию нашего успеха в Ливии во всех направлениях – в экономическом, гуманитарном и остальных", - подчеркнул глава контактной группы РФ.

Деньгов отметил, что оценка действий России в Ливии "должна производиться самими ливийцами".

Ранее в газете New York Times появился материал, в котором утверждалось, что в Ливию якобы прибыли около 200 "российских наемников". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами сообщения американской прессы о "российских наемниках" в Ливии. Он отметил, что подобного рода вбросы негативно влияют на настроения внутри США, что сказывается на двусторонних отношениях.