Мутко отметил темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае

ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Зампред правительства России Зампред правительства России Виталий Мутко заявил о высоком темпе реализации в Пермском крае нацпроекта "Жилье и городская среда" в части расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заявление Мутко прозвучало в пятницу во время рабочего визита в Пермь, где он вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым посетил микрорайон вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ), в котором, по информации краевого правительства, сосредоточено около 7% всего аварийного фонда региона.

"Пермский край взял очень серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, сейчас в микрорайоне ДКЖ расселено 26 тысяч квадратных метров, где проживали более тысячи человек, до конца 2020 года удастся расселить еще 31,5 тысячи квадратных метров, в которых живут более двух тысяч жителей. При этом 1188 человек будут расселены в рамках регионального проекта, а 820 - благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", утвержденному президентом России Владимиром Путиным.

"Наши высокие темпы являются следствием федеральной поддержки. Сейчас мы расселяем людей на средства программы 2020 года, это значит, что пермяки быстрее будут получать жилье, и не будут ждать еще год-два", - подчеркнул губернатор Решетников.

Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, в ходе визита Мутко также побывал на строительстве одного из крупнейших жилых кварталов Перми - микрорайона Красные Казармы. Общая площадь в нем превысит 400 тысяч квадратных метров. Решетников подчеркнул, что при застройке территории строительная компания взяла на себя обязательство возвести общеобразовательную школу на 1225 мест и два детских сада на 175 мест каждый, а мэрия планово готовит решение по транспортной доступности комплекса.