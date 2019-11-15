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РИА Новости

Мутко отметил темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае

20:44 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Зампред правительства России Виталий Мутко заявил о высоком темпе реализации в Пермском крае нацпроекта "Жилье и городская среда" в части расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Заявление Мутко прозвучало в пятницу во время рабочего визита в Пермь, где он вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым посетил микрорайон вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ), в котором, по информации краевого правительства, сосредоточено около 7% всего аварийного фонда региона.
"Пермский край взял очень серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства, сейчас в микрорайоне ДКЖ расселено 26 тысяч квадратных метров, где проживали более тысячи человек, до конца 2020 года удастся расселить еще 31,5 тысячи квадратных метров, в которых живут более двух тысяч жителей. При этом 1188 человек будут расселены в рамках регионального проекта, а 820 - благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", утвержденному президентом России Владимиром Путиным.
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"Наши высокие темпы являются следствием федеральной поддержки. Сейчас мы расселяем людей на средства программы 2020 года, это значит, что пермяки быстрее будут получать жилье, и не будут ждать еще год-два", - подчеркнул губернатор Решетников.
Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, в ходе визита Мутко также побывал на строительстве одного из крупнейших жилых кварталов Перми - микрорайона Красные Казармы. Общая площадь в нем превысит 400 тысяч квадратных метров. Решетников подчеркнул, что при застройке территории строительная компания взяла на себя обязательство возвести общеобразовательную школу на 1225 мест и два детских сада на 175 мест каждый, а мэрия планово готовит решение по транспортной доступности комплекса.
Помимо этого Мутко провел в Перми заседание организационного комитета по подготовке празднования 300-летия города в 2023 году. На встрече был представлен план развития Перми к юбилею. Как отметил Мутко, на подготовку к празднованию 300-летия из федерального бюджета Пермь получит 500 миллионов рублей. "Очень было важно получить обратную связь от федеральных властей. Сейчас самое главное - наша работа и способность реализовать те задачи и ресурсы, которые есть, в том числе те ресурсы, которые поступают по нацпроектам. Докажем, что можем, и я уверен, что федеральное правительство нас поддержит (в подготовке юбилея Перми - ред.)", - резюмировал Решетников.
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Виталий МуткоМаксим РешетниковПермский крайОбщество
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