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РИА Новости

Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до пяти человек

20:29 15.11.2019 (обновлено: 20:39 15.11.2019)
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© Фото : страница @XAPKIB в TwitterВзрывы в городе Балаклея Харьковской области
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
© Фото : страница @XAPKIB в Twitter
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Число пострадавших от взрывов на арсенале в Балаклее увеличилась до пяти человек, сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.
Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее Харьковской области во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибло, еще четверо пострадали, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.
"По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы на в Facebook.
В Ведомстве добавили, что один военный находится в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести, трое - легкой степени тяжести. "Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Полицейский пост в Балаклее. 3 мая 2018
Вчера, 19:29
На Украине завели дело из-за взрывов на арсенале в Балаклее
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.
В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.
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Взрывы на арсенале в БалаклееБалаклеяВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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