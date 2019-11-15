Число пострадавших от взрывов в Балаклее возросло до пяти человек

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Число пострадавших от взрывов на арсенале в Балаклее увеличилась до пяти человек, сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.
Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее Харьковской области во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибло, еще четверо пострадали, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.
"По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы на в Facebook.
В Ведомстве добавили, что один военный находится в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести, трое - легкой степени тяжести. "Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.
В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.