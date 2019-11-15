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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В Брюссельско-Бельгийской епархии объяснили встречу епископа с Варфоломеем

20:28 15.11.2019
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© Фото : фото предоставлено Бельгийско-Брюссельской епархией РПЦАрхиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон передает пожертвования жителям Донбасса
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон передает пожертвования жителям Донбасса
© Фото : фото предоставлено Бельгийско-Брюссельской епархией РПЦ
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Брюссельско-Бельгийская епархия воздерживается от богослужебных контактов с представителями Константинопольского патриархата, присутствие архиепископа Симона на ужине с участием патриарха Варфоломея в Брюсселе носило исключительно протокольный характер, сообщил РИА Новости в пятницу секретарь епархии протоиерей Павел Недосекин.
Ранее ряд СМИ сообщили, что в Брюсселе якобы состоялась неофициальная встреча епископа РПЦ с патриархом Варфоломеем.
"Встреча была официальной. Патриарх Варфоломей приезжал сюда на празднование 50-летия основания их епархии в Бельгии. Это совершенно протокольное мероприятие, торжественный ужин, куда были приглашены политики, лидеры религий, представленных в Бельгии. Там было больше 400 человек, которые в большом зале участвовали в общем ужине за несколькими столами. Среди всех приглашенных был и архиепископ Симон", - сообщил протоирей.
По его словам, среди гостей были также министр внутренних дел Бельгии, бельгийский кардинал де Кессель, политики из ЕС и НАТО, послы различных стран.
Сергей Гаврилов
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Секретарь епархии подчеркнул, что "когда готовился визит Вселенского патриарха, архиепископ Симон, как и другие архиереи, получил приглашение на совместное с ним богослужение, однако отклонил его, так как по решению Святейшего патриарха Кирилла и Священного Синода клирики РПЦ не могут участвовать в совместных богослужениях с клириками Константинопольского патриархата, поэтому мы нигде с ними в богослужениях не участвуем".
"В Бельгии представлены несколько поместных православных церквей, существует епископская конференция, в которую входят румыны, греки, болгары, сербы, грузины, русские. В связи с разрывом отношений с Константинополем мы и там тоже, - то есть везде, где есть константинопольское присутствие, - воздерживаемся от совместных богослужений", - добавил собеседник.
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Комментируя сообщения в СМИ, протоиерей отметил, что "поскольку все архиереи поместных церквей здесь представлены, равно как и другие религиозные лидеры тоже были приглашены, - более того, наша Брюссельская епархия официально признана Бельгийским Королевством, - было запрошено благословение у Святейшего патриарха Кирилла и получено разрешение на участие в этом мероприятии".
"Перед ужином патриарх (Варфоломей - ред.) в микрофон сказал собравшимся общее приветственное слово, в котором коснулся истории основания в Бельгии их епархии", - сказал собеседник агентства.
После решения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию "новой церкви" Украины в октябре 2018 года Синод РПЦ сообщил о разрыве общения с Константинополем. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьБрюссельБельгияУкраинарелигияВ мире
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