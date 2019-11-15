В Брюссельско-Бельгийской епархии объяснили встречу епископа с Варфоломеем

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Брюссельско-Бельгийская епархия воздерживается от богослужебных контактов с представителями Константинопольского патриархата, присутствие архиепископа Симона на ужине с участием Брюссельско-Бельгийская епархия воздерживается от богослужебных контактов с представителями Константинопольского патриархата, присутствие архиепископа Симона на ужине с участием патриарха Варфоломея в Брюсселе носило исключительно протокольный характер, сообщил РИА Новости в пятницу секретарь епархии протоиерей Павел Недосекин.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Брюсселе якобы состоялась неофициальная встреча епископа РПЦ с патриархом Варфоломеем.

"Встреча была официальной. Патриарх Варфоломей приезжал сюда на празднование 50-летия основания их епархии в Бельгии . Это совершенно протокольное мероприятие, торжественный ужин, куда были приглашены политики, лидеры религий, представленных в Бельгии. Там было больше 400 человек, которые в большом зале участвовали в общем ужине за несколькими столами. Среди всех приглашенных был и архиепископ Симон", - сообщил протоирей.

По его словам, среди гостей были также министр внутренних дел Бельгии, бельгийский кардинал де Кессель, политики из ЕС и НАТО, послы различных стран.

Секретарь епархии подчеркнул, что "когда готовился визит Вселенского патриарха, архиепископ Симон, как и другие архиереи, получил приглашение на совместное с ним богослужение, однако отклонил его, так как по решению Святейшего патриарха Кирилла и Священного Синода клирики РПЦ не могут участвовать в совместных богослужениях с клириками Константинопольского патриархата, поэтому мы нигде с ними в богослужениях не участвуем".

"В Бельгии представлены несколько поместных православных церквей, существует епископская конференция, в которую входят румыны, греки, болгары, сербы, грузины, русские. В связи с разрывом отношений с Константинополем мы и там тоже, - то есть везде, где есть константинопольское присутствие, - воздерживаемся от совместных богослужений", - добавил собеседник.

Комментируя сообщения в СМИ, протоиерей отметил, что "поскольку все архиереи поместных церквей здесь представлены, равно как и другие религиозные лидеры тоже были приглашены, - более того, наша Брюссельская епархия официально признана Бельгийским Королевством, - было запрошено благословение у Святейшего патриарха Кирилла и получено разрешение на участие в этом мероприятии".

"Перед ужином патриарх (Варфоломей - ред.) в микрофон сказал собравшимся общее приветственное слово, в котором коснулся истории основания в Бельгии их епархии", - сказал собеседник агентства.