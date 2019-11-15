Любимов: Рязанская область открыта для сотрудничества в любых сферах

РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Рязанская область открыта для сотрудничества с иностранными партнерами в любых сферах, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на встрече с делегацией департамента содействия экономике немецкой земли Саксония.

Делегация департамента содействия экономике (WFS) федеральной земли Саксония (Германия) прибыла в Рязань 13 ноября. В числе приоритетных целей визита – подготовка бизнес-миссии в Рязанскую область саксонских предприятий, намеченной на март 2020 года. Предполагается, что в 2020 году его посетят 15-20 представителей промышленных компаний и торговых домов, заинтересованных в развитии кооперации с рязанскими партнерами, локализации производства, а также специализирующихся на импорте станочной и машиностроительной продукции на западный рынок.

Члены делегации Саксонии в течение трех дней знакомились с потенциалом области в машиностроении, металлообработке, производстве металлоконструкций и станкостроении, а также со спросом и потребностями отдельных компаний в модернизации оборудования, внедрении передовых технологий. Гости посетили ряд крупных промышленных предприятий. В городе Сасово - ООО "Сасовский литейный завод" и ООО "САСТА", в Рязани - ООО "Завод точного литья", АО "Тяжпрессмаш", АО "СААЗ" в Скопине и ООО "ЗВК "Бервел" в Рыбном.

В заключительный день визита вопросы развития сотрудничества Рязанской области и Саксонии обсудили губернатор Николай Любимов и уполномоченный представитель департамента содействия экономике Саксонии Манфред Либль.

Любимов поблагодарил представителей зарубежной делегации за заинтересованность и стремление установить партнерские связи между Саксонией и Рязанской областью. Он отметил, что сегодня Германия является одним стратегических внешнеторговых партнеров региона. Объемы поставок - и экспортных, и импортных - в ближайшем будущем имеют все шансы увеличиться. Имеется большой потенциал для развития отношений в разных направлениях.

"Наш регион открыт для сотрудничества в любых сферах. Привлечение инвестиций, расширение деловых контактов – это важное направление работы рязанского правительства. Для меня как губернатора это крайне значимый фактор в дальнейшем развитии региона,– сказал Любимов.

Манфред Либль отметил, что у него уже есть опыт успешной работы с Николаем Любимовым. "Вместе с вами ранее мы занимались развитием Калуги как площадки под автопром. То, что нам тогда удалось сделать – большое достижение именно вашей команды. Уверен, что и в Рязани развитие наших отношений будет столь же продуктивным. Сейчас мы интенсивно занимаемся кооперацией в станкостроении. В Рязанской области посетили нескольких крупных предприятий промышленного сектора. Состоялись плодотворные встречи, в том числе с представителями станкоинструментального кластера", - сказал глава делегации Саксонии.

Губернатор отметил важность развития культурных связей. Он пригласил представителей саксонских городов на III Международный форум древних городов, который состоится в Рязани в августе 2020 года.

"Это один из наших успешных проектов, который уже два года подряд собирает делегации со всего мира. В это же время у нас пройдет еще один традиционный крупный форум – Дни международного бизнеса. В нем смогут принять участие заинтересованные предприниматели из Саксонии. Уверен, что все эти мероприятия, и сегодняшний ваш визит в регион укрепят наше сотрудничество", – сказал Николай Любимов.