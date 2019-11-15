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РИА Новости

Евросоюз призвал переходные власти Боливии готовить новые выборы

20:17 15.11.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС поддерживает переходные органы управления Боливии, они необходимы, чтобы избежать вакуума власти, однако ближайшей их задачей должна быть подготовка к проведению новых выборов, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Жизненно важно вернуться к нормальной с конституционной точки зрения ситуации, чтобы обеспечить соблюдение верховенства права, демократических принципов и гражданских прав. В этом контексте ЕС поддерживает институциональное решение, которое позволит временному руководству страны подготовиться к новым выборам и избежать вакуума власти, который может иметь тяжелые последствия для всей страны", - говорится в заявлении.
По ее словам, "ближайшей задачей переходных властей должно стать обеспечение мира и безопасности в стране, быстрое обеспечение выборов, на которых воля народа может быть свободно выражена".
"Мы настоятельно призываем всех политических и социальных игроков поддержать такой институциональный путь и добиваться мирного примирения. Насилие и политическое возмездие неприемлемы и лишь усугубят социальный раскол", - заявила Могерини от имени ЕС.
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В ЕС также призвали "правоохранительные органы гарантировать безопасность боливийского народа".
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииФедерика МогериниЭво МоралесЕвросоюзБоливияВ мире
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