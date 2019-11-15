Евросоюз призвал переходные власти Боливии готовить новые выборы

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС поддерживает переходные органы управления Боливии , они необходимы, чтобы избежать вакуума власти, однако ближайшей их задачей должна быть подготовка к проведению новых выборов, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини

"Жизненно важно вернуться к нормальной с конституционной точки зрения ситуации, чтобы обеспечить соблюдение верховенства права, демократических принципов и гражданских прав. В этом контексте ЕС поддерживает институциональное решение, которое позволит временному руководству страны подготовиться к новым выборам и избежать вакуума власти, который может иметь тяжелые последствия для всей страны", - говорится в заявлении.

По ее словам, "ближайшей задачей переходных властей должно стать обеспечение мира и безопасности в стране, быстрое обеспечение выборов, на которых воля народа может быть свободно выражена".

"Мы настоятельно призываем всех политических и социальных игроков поддержать такой институциональный путь и добиваться мирного примирения. Насилие и политическое возмездие неприемлемы и лишь усугубят социальный раскол", - заявила Могерини от имени ЕС.

В ЕС также призвали "правоохранительные органы гарантировать безопасность боливийского народа".