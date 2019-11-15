Выставка работ Марка Шагала открылась в "Новом Иерусалиме"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей". Это самая крупная экспозиция картин Марка Шагала в России – она насчитывает 239 работ из трех стран. Об этом сообщил телеканал В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей". Это самая крупная экспозиция картин Марка Шагала в России – она насчитывает 239 работ из трех стран. Об этом сообщил телеканал "360"

Картины для выставки "Шагал: между небом и землей" собрали из музеев и частных коллекций России, Франции и Белоруссии. Также в экспозиции есть экспонаты, которые могли окружать творца в детстве: изразцы, лубки, предметы религиозного обихода и быта.

"Мы стараемся сделать наши музеи наполненными смыслом, интересными работами, уникальными работами, и в этом нам помогает очень много добрых людей: семьи великих художников, родственники. Сегодня для нас очень важный день", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии выставки.