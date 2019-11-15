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РИА Новости

Выставка работ Марка Шагала открылась в "Новом Иерусалиме"

20:00 15.11.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим"
Здание музейно-выставочного комплекса Новый Иерусалим
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей". Это самая крупная экспозиция картин Марка Шагала в России – она насчитывает 239 работ из трех стран. Об этом сообщил телеканал "360".
Картины для выставки "Шагал: между небом и землей" собрали из музеев и частных коллекций России, Франции и Белоруссии. Также в экспозиции есть экспонаты, которые могли окружать творца в детстве: изразцы, лубки, предметы религиозного обихода и быта.
"Мы стараемся сделать наши музеи наполненными смыслом, интересными работами, уникальными работами, и в этом нам помогает очень много добрых людей: семьи великих художников, родственники. Сегодня для нас очень важный день", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии выставки.
Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в собрании этой большой и уникальной коллекции. Выставка продлится до 8 марта 2020 года.
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