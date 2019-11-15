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РИА Новости

Полигон "Царево" в подмосковном Пушкине продолжают рекультивировать

19:58 15.11.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов
Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полигон "Царево" в подмосковном Пушкине продолжают рекультивировать, Спустя два года на месте свалки образуется небольшой зеленый холм с травой и деревьями. Об этом сообщил телеканал "360".
Сейчас рабочие трудятся на полигоне круглосуточно. Они уже сформировали новую чашу, куда отправятся все свалочные массы.
"Раньше здесь была просто площадка. Ее выровняли, сделали систему дренажа фильтрата", – рассказал руководитель проекта по рекультивации Александр Сотников.
После этого сотрудники перевезут миллион кубометров отходов – именно такой объем вмещает в себя "Царево". Во время этих работ специалисты будут использовать аэрозольные установки. Они необходимы, чтобы свалочный газ не проник в воздух и не испортил жизнь горожан. Для этого эксперты поместят в баллоны специальную жидкость, которая распыляется в воздухе с помощью вентиляторов. В окружающей среде она связывает частицы вредного газа, не позволяя им проникать за пределы полигона.
Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, который приехал в "Царево", не почувствовал плохого запаха. И это при том, что он стоял в 50–100 метрах от полигона. Атмосферу не испортили даже неблагоприятные метеоусловия в районе– не было рассеивания и ветра.
Глава ведомства высказался по поводу сроков рекультивации. По его мнению, спешить не нужно. Он напомнил, как важно осторожно перемещать массы, чтобы свести выбросы свалочного газа к минимуму.
После этих работ специалисты накроют полигон куполом. Это позволит сделать его полностью герметичным. К середине 2021 года в "Цареве" вырастут деревья и трава.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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