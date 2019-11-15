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РИА Новости

"Газпром" получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта

19:53 15.11.2019 (обновлено: 19:55 15.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Газпром" на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2019"
Логотип ПАО Газпром на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя – 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Газпром экспорт" получил направленное польской нефтегазовой компанией PGNiG уведомление о намерении не продлевать контракт на поставку голубого топлива в 2023 году.
"Возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями", — говорится в сообщении российского концерна.
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
Вчера, 13:32
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
"Газпром экспорт" продолжает поставлять Польше газ в соответствии с действующим контрактом.
В 2018 году импорт российского голубого топлива в Польшу сократился на 6,4% и составил около девять миллиардов кубометров газа.
Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из США. Так, контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ. После регазификации объем составит примерно 0,7 миллиарда кубометров. С 2023 по 2042 год американская компания будет поставлять Польше уже по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение двадцати лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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PGNiGГазпромПольшаГазпром ЭкспортРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Почему бы России не уведомить Польшу о не покупке всех польских товаров с 2020 года? Если можно им заменить наш газ то и нам можно заменить их замороженные помидоры.
15 ноября, 20:04
АНАлекс Нил
108160204
поляки с возу, России легче.
15 ноября, 20:09
Von Stirliz
7350001
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