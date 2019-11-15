"Газпром" получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Газпром экспорт" получил направленное польской нефтегазовой компанией PGNiG уведомление о намерении не продлевать контракт на поставку голубого топлива в 2023 году.
"Возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями", — говорится в сообщении российского концерна.
"Газпром экспорт" продолжает поставлять Польше газ в соответствии с действующим контрактом.
В 2018 году импорт российского голубого топлива в Польшу сократился на 6,4% и составил около девять миллиардов кубометров газа.
Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из США. Так, контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ. После регазификации объем составит примерно 0,7 миллиарда кубометров. С 2023 по 2042 год американская компания будет поставлять Польше уже по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение двадцати лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.