Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA).
Дипломат подчеркнула, что ее не волнуют планы министра иностранных дел правительства Эво Моралеса Диего Пари.
"Мы вышли из ALBA. <...> Этот сценарий ALBA нас совсем не интересует", — заявила Лонгарик журналистам, слова министра приводит издание Erbol.
По словам министра, правительство отстранило от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов, которые являлись не карьерными дипломатами, а политическими сотрудниками правительства Моралеса.
Вчера, 11:05Сказано в эфиреЕсть ли у Моралеса возможность вернуться в Боливию? Мнение экспертаБывший президент Боливии Эво Моралес назвал условие своего возвращения в страну. В эфире радио Sputnik генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской оценил ситуацию.
Ситуация в Боливии
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
Аньес — юрист по образованию, в 90-е работала на телевидении, после чего входила в Учредительное собрание, была членом комиссии по разработке проекта новой конституционной хартии. В политику Аньес пришла в 2010 году, когда ее избрали в сенат от партии "Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции". В 2019-м она стала вторым вице-спикером. Заняв президентское кресло, Аньес пообещала как можно скорее провести выборы.