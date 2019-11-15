Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки

Аньес — юрист по образованию, в 90-е работала на телевидении, после чегов Учредительное собрание, была членом комиссии по разработке проекта новой конституционной хартии. В политику Аньес пришла в 2010 году, когда ее избрали в сенат от партии "Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции". В 2019-м она стала вторым вице-спикером. Заняв президентское кресло, Аньес пообещала как можно скорее провести выборы.