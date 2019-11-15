Зеленский подписал закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза" , сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", — написала Ковалив в фейсбуке в пятницу.

По ее словам, "Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета".

"Газпромом" по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС. Принятие закона открывает путь к подписанию контракта на транзит газа спо европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.

Закон разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, после подписания законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора.