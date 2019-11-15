На Культурном форуме вручили премии победителям Большого детского фестиваля

С 13 октября в Москве в рамках проекта "Культура малой Родины" проходил II международный Большой детский фестиваль. В течение месяца в рамках конкурсной программы на 20 столичных площадках и в Подмосковье свои спектакли показали более 30 театров из 12 городов России, а также были представлены мюзиклы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества, прошли Дни детского кино и анимации.