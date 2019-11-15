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РИА Новости

На Культурном форуме вручили премии победителям Большого детского фестиваля

19:45 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМеждународный культурный форум в Санкт-Петербурге
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Церемония закрытия II международного Большого детского фестиваля под руководством Сергея Безрукова состоялась 15 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Культурного форума, сообщили в пресс-службе театра.
С 13 октября в Москве в рамках проекта "Культура малой Родины" проходил II международный Большой детский фестиваль. В течение месяца в рамках конкурсной программы на 20 столичных площадках и в Подмосковье свои спектакли показали более 30 театров из 12 городов России, а также были представлены мюзиклы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества, прошли Дни детского кино и анимации.
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Три премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, которые вручила зампред правительства Ольга Голодец, присуждены Астраханскому театру кукол за спектакль "Сказка о Крошечке-Хаврошечке", Иркутскому областному театру кукол "Аистенок" за постановку "Утиная охота. Сны Зилова" и Кировскому государственному театру юного зрителя "Театр на Спасской" за спектакль "Дуэль".
Худрук фестиваля Сергей Безруков вручил премию "Легенда театра для детей и юношества" художественному руководителю РАМТа Алексею Бородину.
Специальный приз худрука Большого детского фестиваля народного артиста РФ Сергея Безрукова удостоен спектакль "…и звали его Домино" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр". Также премии вручены семи лауреатам фестиваля по решению Детского жюри.
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КультураСанкт-Петербургский Международный культурный форумСергей БезруковРоссия
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