Путин обсудил с постоянными членами Совбеза итоги саммита БРИКС

Во встрече также приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, который также вернулся из поездки, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.