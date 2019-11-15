Путин обсудил с постоянными членами Совбеза итоги саммита БРИКС

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из рабочей поездки в Бразилию и провел в Кремле регулярное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития. Путин обстоятельно проинформировал об итогах саммита БРИКС, а также о двусторонних контактах", - сказал Песков.
Во встрече также приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, который также вернулся из поездки, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.