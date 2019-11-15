ВТБ Факторинг: рынок SCF в РФ может вырасти до 100 тыс поставщиков за 5 лет

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишь 4% предприятий малого и среднего бизнеса МСБ сегодня используют факторинг для досрочной оплаты контракта, при этом в течение пяти лет этот рынок может вырасти до 100 тысяч поставщиков, а его объем - превысить триллион рублей, свидетельствуют результаты социсследования о практике применения комплексных программ финансирования Supply Chain Finance (SCF), представленного ВТБ Факторинг (входит в Группу ВТБ).

В первом в России подобном опросе приняли участие представители топ-менеджмента 437 компаний крупного, среднего и малого бизнеса из 40 отраслей.

Исследование ВТБ Факторинг показало, что основными факторами использования SCF для компаний МСБ являются стоимость услуги, прозрачность, предсказуемость платежей, скорость финансирования и возможность улучшить взаимоотношения с контрагентом. Среди опрошенных представителей крупных предприятий 66% оценили такие преимущества SCF как возможность изменения условий и сроков платежа поставщикам SCF. Ключевыми преимуществами для них выступают возможность управления стоимостью закупок и отсрочкой платежей, а также контроль цепочки поставок. При этом 75% крупных компаний оценивают потребность поставщиков в ранней оплате как среднюю и высокую, говорится в сообщении ВТБ Факторинг.

Опрошенные участники рынка отметили, что в работе они сталкиваются с высокими кредитными ставками и ужесточенными требованиями банков в части рисков. Около 90% опрошенных малых и средних предприятий вынуждены работать в условиях задержки платежей дебиторов и привлекать финансирование оборотного капитала из внешних источников. При этом на сегодняшний день порядка 80% таких предприятий предоставляют скидки клиентам за оплату до истечения отсрочки. Крупные компании в целом отметили, что в России созданы достаточные условия для активного роста направления SCF, одним из наиболее весомых преимуществ для присоединения к нему каждый второй респондент назвал мультифакторность, то есть возможность работы на одной платформе с несколькими факторинговыми компаниями.