Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T19:36Z
https://ria.ru/20191115/1560997704.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101094/55/1010945552_0:34:677:415_1036x0_80_0_0_c53b7b94f92b2f719e549e5d136930ef.jpg
РИА Новости

ВТБ Факторинг: рынок SCF в РФ может вырасти до 100 тыс поставщиков за 5 лет

19:36 15.11.2019
5
© Фото : ВТБЗдание главного офиса банка ВТБ в Москве
Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
© Фото : ВТБ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишь 4% предприятий малого и среднего бизнеса МСБ сегодня используют факторинг для досрочной оплаты контракта, при этом в течение пяти лет этот рынок может вырасти до 100 тысяч поставщиков, а его объем - превысить триллион рублей, свидетельствуют результаты социсследования о практике применения комплексных программ финансирования Supply Chain Finance (SCF), представленного ВТБ Факторинг (входит в Группу ВТБ).
В первом в России подобном опросе приняли участие представители топ-менеджмента 437 компаний крупного, среднего и малого бизнеса из 40 отраслей.
Исследование ВТБ Факторинг показало, что основными факторами использования SCF для компаний МСБ являются стоимость услуги, прозрачность, предсказуемость платежей, скорость финансирования и возможность улучшить взаимоотношения с контрагентом. Среди опрошенных представителей крупных предприятий 66% оценили такие преимущества SCF как возможность изменения условий и сроков платежа поставщикам SCF. Ключевыми преимуществами для них выступают возможность управления стоимостью закупок и отсрочкой платежей, а также контроль цепочки поставок. При этом 75% крупных компаний оценивают потребность поставщиков в ранней оплате как среднюю и высокую, говорится в сообщении ВТБ Факторинг.
Опрошенные участники рынка отметили, что в работе они сталкиваются с высокими кредитными ставками и ужесточенными требованиями банков в части рисков. Около 90% опрошенных малых и средних предприятий вынуждены работать в условиях задержки платежей дебиторов и привлекать финансирование оборотного капитала из внешних источников. При этом на сегодняшний день порядка 80% таких предприятий предоставляют скидки клиентам за оплату до истечения отсрочки. Крупные компании в целом отметили, что в России созданы достаточные условия для активного роста направления SCF, одним из наиболее весомых преимуществ для присоединения к нему каждый второй респондент назвал мультифакторность, то есть возможность работы на одной платформе с несколькими факторинговыми компаниями.
Строительство жилого дома
Вчера, 13:43
ВТБ профинансировал строительство дома в Нижнем Новгороде
"На сегодняшний день 96% компаний МСБ не имеют опыта работы с программами SCF. В то же время, в последние два года мы видим растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности, в частности, комплексные программы финансирования поставщиков. Доля таких сделок в портфеле ВТБ Факторинг уже достигла 30%. По нашим прогнозам, на горизонте пяти лет потенциальными участниками программ SCF крупных дебиторов могут стать около 100 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. При этом объем этого рынка может превысить 1 триллион рублей", — приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг Корнелиу Робу.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Московский Кремль
Кабмин перенес сроки оценки готовности энергокомпаний к зиме
Вид Тюмени
Тюменская область — один из регионов-лидеров по темпам развития культуры
Знак процента на витрине
В Чувашии с 2020 года стартует льготная программа сельской ипотеки
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Минсельхоз РФ: экспорт сельхозпродукции в Китай к 2024 году вырастет вдвое
Глава правительства Якутии Владимир Солодов
Определены направления исследований НОЦ "Север" в Якутии
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
"Интер РАО" ждет в декабре решения кабмина по модернизации ТЭС вне конкурса
Зерноуборочный комбайн
Руденя: АПК должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области
Подписание договора
Онлайн-медиа России и КНР подписали "Усийскую декларацию" по взаимодействию
Иваново, Россия
Ивановская область по итогам 9 месяцев заняла 88% рынка текстиля в России
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Людмила Дмитриева
Более 36 тысяч гектаров земель в Ивановской области будут засеяны льном
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Шаймиев высказался об идее праздновать окончание Стояния на Угре
Работница в ткацком цехе
На шуйской фабрике запустили новую красильную линию
День памяти и скорби в Чечне
Принудительное переселение (депортация) народов в СССР
Вывески туроператоров Интурист и Thomas Cook
Новый владелец "Интуриста" планирует сохранить бренд компании
Погрузчик на угольном складе обогатительной фабрики Каскад ОАО Кузбасская топливная компания в Кемеровской области
Экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за десять лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния