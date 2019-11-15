Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране

ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию и власти страны найти общий язык и воздержаться от обострения ситуации, создавшейся из-за провала принятия поправок в конституцию.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.
"Призываю руководство и оппозицию использовать все возможности, чтобы отыскать общий язык, чтобы избирательная система была более утонченной, и создать максимальные условия для проведения справедливых выборов. Уверена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения", - говорится в заявлении администрации президента.
По словам президента, сохранение стабильности является наиважнейшим фактором для Грузии. Она считает, что общество устало от постоянных скандалов и кризисов. "К парламентским выбором следующего года нам нужно спокойствие, чтобы народ смог сделать свободный выбор. В демократических странах существуют разные избирательные системы: пропорциональные, мажоритарные, смешанные. Не могу сказать, что какая либо из этих систем более или менее демократичная", - заявила она.
Глава государства считает, что в итоге страна обязательно достигнет демократического решения и найдет выход из создавшейся ситуации. По ее словам, для этого необходимо, чтобы все политические силы воздержались от углубления напряженности и обострения поляризации.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
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