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РИА Новости

В Пензенской области онкобольной три месяца не давали льготные лекарства

19:34 15.11.2019 (обновлено: 19:35 15.11.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЕНЗА, 15 ноя - РИА Новости. Онкобольную жительницу Пензенской области, которой три месяца приходилось самой покупать дорогостоящий препарат, после вмешательства прокуратуры обеспечили льготным лекарством, сообщило в пятницу надзорное ведомство региона.
В прокуратуру пожаловался сын жительницы города Кузнецка, страдающей онкозаболеванием. Ведомство установило, что пациентка Кузнецкой межрайонной больницы, которая имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение, была вынуждена сама три месяца покупать дорогой препарат.
"По результатам рассмотрения представления прокурора города медицинское учреждение организовало бесперебойное ежемесячное обеспечение кузнечанки необходимым лекарством, работник больницы привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной нарушения прав пациентки стало несоблюдение больницей правил подачи в региональный минздрав заявки на бесплатное обеспечение лекарствами льготников.
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