В Пензенской области онкобольной три месяца не давали льготные лекарства

В прокуратуру пожаловался сын жительницы города Кузнецка, страдающей онкозаболеванием. Ведомство установило, что пациентка Кузнецкой межрайонной больницы, которая имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение, была вынуждена сама три месяца покупать дорогой препарат.