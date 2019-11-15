На Украине завели дело из-за взрывов на арсенале в Балаклее

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту взрывов на арсенале в Балаклее, в результате которых погибли двое военных саперов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее Харьковской области во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибли, еще четверо пострадали, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Процессуальное руководство в уголовном деле осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона", - говорится в сообщении.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.