В Египте в результате ДТП с автобусом пострадали 19 человек, сообщили СМИ

КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе Танта - эль-Махалля в египетской провинции эль-Гарбия к северу от Каира, пострадали 19 местных жителей, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум".
"Сегодня днем 19 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса на трассе в одном из сельскохозяйственных районов провинции эль-Гарбия", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, пострадавшие получили, в основном, ушибы и порезы. Они госпитализированы в местные больницы. Проводится расследование причин ДТП.
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