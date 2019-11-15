Правительство выделит областным театрам полтора миллиарда рублей

"Мы, безусловно, должны привести в порядок, если говорить о региональных центрах, материальную базу театров. Мы начали этим заниматься применительно к музыкальным инструментам, что само по себе очень важно, но театры - это же не только музыкальные инструменты; есть реквизит, осветительное оборудование, масса других вещей. Мы выделим - я уже такое решение сформулировал, - в самое ближайшее время 1,5 миллиарда рублей именно для областных театров на эти цели", - сообщил Медведев в пятницу на встрече с деятелями культуры и искусства.