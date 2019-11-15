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РИА Новости

Правительство выделит областным театрам полтора миллиарда рублей

19:22 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра "Мариинский - 2" в Санкт-Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра Мариинский - 2 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время выделит 1,5 миллиарда рублей отдельно для областных театров на материально-техническое оснащение, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, безусловно, должны привести в порядок, если говорить о региональных центрах, материальную базу театров. Мы начали этим заниматься применительно к музыкальным инструментам, что само по себе очень важно, но театры - это же не только музыкальные инструменты; есть реквизит, осветительное оборудование, масса других вещей. Мы выделим - я уже такое решение сформулировал, - в самое ближайшее время 1,5 миллиарда рублей именно для областных театров на эти цели", - сообщил Медведев в пятницу на встрече с деятелями культуры и искусства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
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