Египет не перестанет сотрудничать с Россией из-за угроз США, уверен эксперт

КАИР, 15 ноя - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египет давно проводит политику диверсификации источников вооружений и в последние годы только расширил сотрудничество в этом направлении с разными странами. Поэтому он не откажется и от военно-технического сотрудничества с Москвой, несмотря на угрозы Вашингтона, сказал в беседе с РИА Новости бывший директор Центра стратегических исследований министерства обороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35

"Египет не отступит от военно-технического сотрудничества с Россией. Египет еще со времен Хосни Мубарака принял решение о диверсификации источников вооружений, и в эпоху ас-Сиси такая политика только расширилась. Вашингтон же не может обойтись без Египта, учитывая его стратегическое значение, и прекрасно осознает необходимость сохранения хороших отношений с Каиром", - сказал собеседник агентства.

Египетский генерал подчеркнул, что египетские власти стремятся выстраивать ровные взаимовыгодные отношения со всеми партнерами и не навязывают никому свои политические взгляды и интересы, в отличие от США. "Мне кажется, Вашингтон в долгосрочной перспективе стремится блокировать Россию экономически и политически. Поэтому он хочет помешать ей экспортировать оружие, чтобы препятствовать ее развитию и модернизации. Кроме того, военно-техническое сотрудничество России и Египта укрепляет и отношения в других областях. Конечно, это не в американских интересах", - отметил Мазлюм.

Он добавил, что Россия может "выбить почву из-под ног США", развивая взаимодействие в военно-технической сфере не только с Египтом, но и с другими странами региона. "США с большой тревогой наблюдают за развитием такого сотрудничества. Ведь в регионе есть страны, полностью ориентированные на США. А вдруг египетско-российское сотрудничество в военной сфере заставит их изменить эту политику?" - заключил эксперт.