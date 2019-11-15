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РИА Новости

Эксперты оценили предложение о прекращении производства водки с добавками

19:09 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре
Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Прекращение производства водки с нерастительными ароматическими добавками едва ли скажется на уровне ее потребления, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу в 2021 году. Согласно нему, водка - это спиртной напиток крепостью от 37,5% до 56%, произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и подготовленной воды с обработкой и фильтрацией. Как пояснила газета "Известия", документ не предусматривает использование при производстве водки золотые хлопья и нерастительные ароматические добавки.
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"Психоактивные вещества употребляют прежде всего для того, чтобы решать свои какие-то социальные и психологические проблемы. От того, что в водку станут меньше добавлять какой-то дряни, (число - ред.) социальных и психологических проблем в нашем обществе не уменьшится", - сказал РИА Новости директор Института наркологического здоровья нации, психиатр Олег Зыков. Он также пояснил, что уровень потребления алкоголя определяется уровнем насилия - бытового, социального, политического - в обществе.
По словам Зыкова, существует три уровня профилактики употребления психоактивных веществ. На первом работают с тем, что влияет на выбор человека, с тем, что связано с формированием личности, границ, умением сказать нет, способностью решать конфликты, "не разрушая себя, не употребляя психоактивные вещества". На втором уровне - с группами риска, а на третьем занимаются профилактикой рецидивов уже зависимых людей. Здесь профилактика зависит от того, как решаются проблемы реабилитации.
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"И мы знаем, какие у нас большие с этим проблемы, эти реабилитационные центры, как над ними издеваются, над нашими пациентами. Никто там никого не реабилитирует. Эта проблема практически не решается в нашем обществе", - добавил Зыков. Он также уточнил, что в этом перечне трех уровней профилактики оборот психоактивных веществ, в том числе алкоголя, никак не обозначен, "поэтому никакого влияния на уровень потребления изменение качества алкоголя не (имеет - ред)".
"С моей точки зрения, мужчин ароматические добавки не интересуют. Ароматические добавки в основном для женщин. Вот как для сигарет - все ароматизированные сигареты все-таки курят женщины, мужчины предпочитают обычные сигареты", - рассказала директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко.
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Она пояснила, что выбирая ароматизированную водку, женщины пытаются сгладить неприятные ощущения от ее употребления. "Поэтому на мужчинах это вряд ли скажется, а вот женщины, наверное, по идее должны меньше употреблять водку, потому что вот эти вот неприятные ощущения от ее употребления, конечно, будут создавать дополнительные препятствия", - уточнила она.
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