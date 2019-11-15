Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в ЦАР

ООН, 15 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил на год мандат Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА), резолюция была принята единогласно, передает корреспондент РИА Новости.
"Совет Безопасности принимает решение продлить мандат МИНУСКА до 15 ноября 2020 года", - говорится в тексте резолюции.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике. Миссия была создана в сентябре 2014 года в соответствии с резолюцией 2149. На начало 2018 года численность миссии составляла более 14 тысяч человек из Пакистана, Бангладеш и ряда африканских стран.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами.