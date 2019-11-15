Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T19:01Z
https://ria.ru/20191115/1560995864.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в ЦАР

19:01 15.11.2019
105
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил на год мандат Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА), резолюция была принята единогласно, передает корреспондент РИА Новости.
"Совет Безопасности принимает решение продлить мандат МИНУСКА до 15 ноября 2020 года", - говорится в тексте резолюции.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике. Миссия была создана в сентябре 2014 года в соответствии с резолюцией 2149. На начало 2018 года численность миссии составляла более 14 тысяч человек из Пакистана, Бангладеш и ряда африканских стран.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка
25 октября, 11:24Саммит и Экономический форум Россия – Африка
В МИД заявили о намерении продолжить сопровождение урегулирования в ЦАР
000000
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНВладимир ПутинЦАРООНВ мире
Рекомендуем
Посетитель разливает водку в пивном баре
Эксперты оценили предложение о прекращении производства водки с добавками
Ангела Меркель
Меркель примет участие в саммите "нормандской четверки"
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин в БРИКС выражал обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями
Париж
Встреча в "нормандском формате" состоится девятого декабря в Париже
Работа за компьютером
Минкультуры займется вопросами кибербезопасности в своих учреждениях
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Египет не перестанет сотрудничать с Россией из-за угроз США, уверен эксперт
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Зеленского подтвердил встречу в "нормандском формате" 9 декабря
Полицейский пост в Балаклее. 3 мая 2018
На Украине завели дело из-за взрывов на арсенале в Балаклее
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Аль Бара Шишани
СГБ Грузии подтвердила задержание на Украине одного из лидеров ИГ*
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев готов рассмотреть предложения по кадровым вопросам в театрах
Зенитный ракетный комплекс С-400
Турция заявила о начале работы с США по оценке влияния С-400 на F-35
Знак процента на витрине
В Чувашии с 2020 года стартует льготная программа сельской ипотеки
Китайские пожарные на месте взрыва в Тяньцзине
В Гонконге у здания университета произошел пожар, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния