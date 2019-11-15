Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в ЦАР

"Совет Безопасности принимает решение продлить мандат МИНУСКА до 15 ноября 2020 года", - говорится в тексте резолюции.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами.