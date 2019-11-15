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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-11-15T19:03Z
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РИА Новости

Тюменская область — один из регионов-лидеров по темпам развития культуры

19:01 15.11.2019 (обновлено: 19:03 15.11.2019)
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© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)Вид Тюмени
Вид Тюмени
© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)
ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Тюменская область впервые вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Культура", который задает динамичный темп всей отрасли, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
За 2019 год в рамках нацпроекта школы искусств региона получили более 220 инструментов и 5 тысяч учебных материалов и оборудования, в муниципальных образованиях заработали 13 передвижных культурных комплексов. В селе Богандинское Тюменского района открылся новый комфортабельный культурно-досуговый центр. Впервые был организован региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов, реализованы три крупных выставочных проекта федеральных и региональных музеев. Состоялась презентация первого мультимедийного Vr-тура, а также создан Тюменский региональный опорный центр "Волонтеры культуры".
В рамках проекта "Цифровая культура" в 2019 году в Тюменской области открыты три виртуальных концертных зала, созданы два мультимедиа-гида в музее семьи императора Николая II и музее "Дворец Наместника" в Тобольске, а также ведется работа по оцифровке изданий, приравненных к книжным памятникам.
Проект одного из крупнейших учреждений отрасли в регионе, Тюменского концертно-театрального объединения, уже второй раз вошел в тройку лидеров международного конкурса "МЕДИАЛИДЕР-2019". Портал учреждения позволяет получить исчерпывающую информацию о культурной жизни Тюмени и Тобольска, формирует и удовлетворяет духовные потребности зрителей в филармоническом, сценическом и театральном искусстве всех видов и жанров, а также эстетическом воспитании юных зрителей.
Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, благодаря национальному проекту "Культура" в Тюменской области сфера активно развивается в трех направлениях: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура".
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"Ведется активная работа по оснащению детских школ искусств, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, реализуются различные фестивали и конкурсы для раскрытия творческого потенциала граждан и поддержки талантов региона, идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль. Это позволит дать импульс в развитии культуры как важной сферы, формирующей человека", - прокомментировал глава региона.
Рейтинг Министерства культуры Российской Федерации был объявлен на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тюменская область стала лидером ещё в двух показателях: третье место (63,8%) по удовлетворённости условиями для занятия творчеством и второе место (69,5 %) по удовлетворённости услугами культуры в стране.
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Тюменская областьАлександр МоорТюмень
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