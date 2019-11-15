Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Кентукки (США) выяснили, почему одним людям брокколи кажется вкусной, а другим очень горькой. Результаты исследования представили на конференции Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии.
Восприятие горечи зависит от гена TAS2R38, который кодирует белок во вкусовых рецепторах языка, выяснили ученые. TAS2R38 существует в двух вариантах, дающих разную чувствительность к горькому вкусу: AVI и PAV.
Люди, получившие от обоих родителей AVI, практически не восприимчивы к горечи в пище и без отвращения могут пить кофе, пиво или есть брокколи. Но если человек от обоих родителей получил PAV, то для него вкус этих продуктов будет крайне неприятным. Те же, кто получит оба варианта гена — AVI и PAV — могут по-разному реагировать на горечь и иметь к ней среднюю чувствительность.
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что в зависимости от варианта гена TAS2R38 люди употребляют разное количество зеленых овощей, особенно брокколи.
31 октября, 16:42РИА НаукаУченые назвали причину тяги к алкоголю
Ученые предполагают, что чувствительность к горькой пище в прошлом помогала человеку выживать, отличая съедобное от негодного к употреблению.
"Если вы хотите, чтобы ваши пациенты придерживались диетических рекомендаций, помните об их вкусах", — призвала автор исследования Дженнифер Смит. Ученые надеются, что исследование поможет формировать рацион с учетом вкусовых предпочтений и восприимчивости организма к горечи.