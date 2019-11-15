Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи

Люди, получившие от обоих родителей AVI, практически не восприимчивы к горечи в пище и без отвращения могут пить кофе, пиво или есть брокколи. Но если человек от обоих родителей получил PAV, то для него вкус этих продуктов будет крайне неприятным. Те же, кто получит оба варианта гена — AVI и PAV — могут по-разному реагировать на горечь и иметь к ней среднюю чувствительность.