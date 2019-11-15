БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.
"Мы можем подтвердить, что саммит в так называемом нормандском формате (Германия, Франция, Украина и Россия) должен состояться 9 декабря в Париже и канцлер примет в нем участие", - заявили РИА Новости в ведомстве.
11 ноября, 17:54АкцентыВ бой идет одна фрау. Меркель потрясла порохом в пороховницахКанцлер Германии мотивирует необходимость перевооружения бундесвера "конфликтом на Украине и аннексией Крыма". Будто ФРГ не локомотив ЕС, а прибалтийский порожняк, который дешевле отцепить, чем тащить мертвым грузом.