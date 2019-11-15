Меркель примет участие в саммите "нормандской четверки"

В бой идет одна фрау. Меркель потрясла порохом в пороховницах Канцлер Германии мотивирует необходимость перевооружения бундесвера "конфликтом на Украине и аннексией Крыма". Будто ФРГ не локомотив ЕС, а прибалтийский порожняк, который дешевле отцепить, чем тащить мертвым грузом.