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РИА Новости

Меркель примет участие в саммите "нормандской четверки"

18:54 15.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.
"Мы можем подтвердить, что саммит в так называемом нормандском формате (Германия, Франция, Украина и Россия) должен состояться 9 декабря в Париже и канцлер примет в нем участие", - заявили РИА Новости в ведомстве.
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