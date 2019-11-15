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РИА Новости

В Багдаде четыре человека погибли во время протестов, сообщил источник

18:51 15.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
БАГДАД, 15 ноя - РИА Новости. Четыре демонстранта погибли в пятницу в результате столкновений с силами безопасности в иракской столице Багдаде, сообщил РИА Новости источник в местной комиссии по правам человека.
"Четыре демонстранта сегодня (в пятницу - ред.) погибли на площади аль-Хиляни во время столкновений с силами безопасности", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что к настоящему моменту неизвестно, погибли демонстранты от применения слезоточивого газа или от боевых пуль.
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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