В Багдаде четыре человека погибли во время протестов, сообщил источник

"Четыре демонстранта сегодня (в пятницу - ред.) погибли на площади аль-Хиляни во время столкновений с силами безопасности", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему моменту неизвестно, погибли демонстранты от применения слезоточивого газа или от боевых пуль.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.