"Т Плюс" до 2023 года инвестирует 3,3 млрд руб в теплоснабжение Ульяновска

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Т Плюс" в рамках "альткотельной" вложит 3,3 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения Ульяновска до 2023 года, говорится в материалах компании.
"До 2023 года в рамках перехода на новую модель рынка тепла Ульяновский филиал "Т Плюс" планирует нарастить инвестиции в развитие теплоснабжения областного центра до 3,3 миллиарда рублей и обновить более 100 километров тепловых сетей", - говорится в сообщении.
В августе правительство РФ одобрило переход Ульяновска на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной". Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года. По предварительной оценке компании, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.