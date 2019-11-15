"Т Плюс" до 2023 года инвестирует 3,3 млрд руб в теплоснабжение Ульяновска

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Т Плюс" в рамках "альткотельной" вложит 3,3 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения Ульяновска до 2023 года, говорится в материалах компании.

"До 2023 года в рамках перехода на новую модель рынка тепла Ульяновский филиал "Т Плюс" планирует нарастить инвестиции в развитие теплоснабжения областного центра до 3,3 миллиарда рублей и обновить более 100 километров тепловых сетей", - говорится в сообщении.

В августе правительство РФ одобрило переход Ульяновска на метод тарифообразования на рынке теплоснабжения по модели "альтернативной котельной". Новая модель рынка тепла заработает здесь с 1 января 2020 года. По предварительной оценке компании, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят до 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).