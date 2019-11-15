В Чувашии с 2020 года стартует льготная программа сельской ипотеки

ЧЕБОКСАРЫ, 15 ноя – РИА Новости. Программа льготной сельской ипотеки под 3% годовых стартует в Программа льготной сельской ипотеки под 3% годовых стартует в Чувашии с января 2020 года, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, отвечая на вопросы "прямой линии" в эфире национального телевидения Чувашии, отметил, что сегодня в республике ведется активная подготовительная работа для того, чтобы новый проект успешно заработал.

В пресс-службе уточнили, что власти региона также уделяют внимание работе сельских клубов. С 2015 года в Чувашии были построены 18 новых сельских клубов. В следующем году планируется построить еще семь, а в дальнейшей перспективе – еще 25.