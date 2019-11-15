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РИА Новости

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

18:49 15.11.2019 (обновлено: 18:54 15.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил повысить стоимость шипованных шин, вместо того чтобы ограничивать скорость движения в зимний период до 80 километров в час.
Парламентарий прокомментировал исследование госкомпании "Автодор", специалисты которой рекомендовали зимой установить для водителей максимальную скоростную отметку в 70-80 километров в час.
"С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег. Довольно противоречивая вещь, просто людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость", — сказал он агентству "Москва".
По словам Васильева, в качестве компенсации за вред, который шипованная резина наносит дорожному покрытию, можно ввести акциз при продаже таких шин.
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"То есть шипованные колеса могут стоить дороже", — заявил он.
Депутат заметил, что в зимние месяцы скорость ограничивают в Финляндии, однако в России подобную инициативу сложно применить из-за других погодных условий.
"Госкомпания предложила эту идею, перенятую у финнов, где дороги содержатся в ледяном накате и их там не чистят до асфальта. Это северная страна, и опыт одной страны сложно экстраполировать на всю Российскую Федерацию", — пояснил собеседник агентства.
Васильев добавил, что если делать дороги по новым технологиям и из хороших материалов, то им "шипы будут не страшны".
Эксперты "Автодора" предложили сократить период использования шипованной автомобильной резины до 188 дней и ввести штрафы за несоблюдение этих сроков. Специалисты госкомпании выяснили, что дороги, в особенности с разрешенной скоростью более 70 километров в час, получают 90 процентов ущерба в зимний период. По этой причине на их ремонт приходится выделять значительные средства из бюджета.
Шина
1 ноября, 15:08
Как делают шины: от резиновой смеси до испытаний на прочность
13249165413
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Александр Васильев (депутат)АвтоГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Да что мелочится? Все, кто ездит на всяких шинах пусть платят тройной налог! (кроме, конечно, депутатов и чиновников- у них же нет денег) Пусть народ на дисках ездит и скорость ограничивать не нужно
15 ноября, 19:06
Юрий Засухин
11780302
Я бы удивился если бы они предложили понизить себе зарплаты до прожиточного минимума! А так ничего нового! Только поднять бы цены на все!
15 ноября, 19:34
Константин Сотиев
9140012
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