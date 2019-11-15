В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил повысить стоимость шипованных шин, вместо того чтобы ограничивать скорость движения в зимний период до 80 километров в час.

Парламентарий прокомментировал исследование госкомпании "Автодор", специалисты которой рекомендовали зимой установить для водителей максимальную скоростную отметку в 70-80 километров в час.

"С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег. Довольно противоречивая вещь, просто людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость", — сказал он агентству "Москва".

По словам Васильева, в качестве компенсации за вред, который шипованная резина наносит дорожному покрытию, можно ввести акциз при продаже таких шин.

"То есть шипованные колеса могут стоить дороже", — заявил он.

Депутат заметил, что в зимние месяцы скорость ограничивают в Финляндии, однако в России подобную инициативу сложно применить из-за других погодных условий.

"Госкомпания предложила эту идею, перенятую у финнов, где дороги содержатся в ледяном накате и их там не чистят до асфальта. Это северная страна, и опыт одной страны сложно экстраполировать на всю Российскую Федерацию", — пояснил собеседник агентства.

Васильев добавил, что если делать дороги по новым технологиям и из хороших материалов, то им "шипы будут не страшны".