"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов в Шереметьево с 16 по 19 ноября

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении в ночь с 15 по 19 ноября в связи с проведением плановых работ на железной дороге", - говорится в сообщении.

Изменения в расписании начнутся с ночи на 16 ноября, когда будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 0:01 и 0:30, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 23:30 и 0:01.