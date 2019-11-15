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РИА Новости

"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов в Шереметьево с 16 по 19 ноября

18:43 15.11.2019 (обновлено: 21:51 15.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТерминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Терминал Аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Расписание поездов "Аэроэкспресса", курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", будет изменено с 16 по 19 ноября в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает компания.
"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении в ночь с 15 по 19 ноября в связи с проведением плановых работ на железной дороге", - говорится в сообщении.
Изменения в расписании начнутся с ночи на 16 ноября, когда будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 0:01 и 0:30, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 23:30 и 0:01.
С подробным расписанием поездов, учитывая все внесенные изменения, можно ознакомиться на официальном сайте компании.
"Аэроэкспресс" просит пассажиров заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.
Аэроэкспресс Внуково
8 ноября, 12:50Туризм
Изменено расписание поездов "Аэроэкспресса" во Внуково на 15-16 ноября
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ТуризмНовости - ТуризмАэроэкспрессМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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