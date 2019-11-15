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РИА Новости

Путин в БРИКС выражал обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями

18:41 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС выражал обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями, говорил, что действия США имеют негативный эффект, эта позиция разделяется лидерами форума, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит БРИКС проходил в Бразилиа 13-14 ноября.
"Путин, безусловно, говорил об общей проблеме контроля над вооружениями. Он говорил о том, что действия США имеют во многом негативный эффект. Фактически слом ДРСМД, полное неведение у нас у всех, какая будет судьба СНВ-3, будет ли продление или не будет, потому что США никак не индексируют свою позицию. Об этом Путин говорил и выражал обеспокоенность в этой связи. И во многом, конечно, она разделяется участниками БРИКС", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Саммит БРИКС в БразилииБРИКСДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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