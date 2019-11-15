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РИА Новости

В Гонконге у здания университета произошел пожар, сообщили СМИ

18:30 15.11.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanКитайские пожарные на месте взрыва в Тяньцзине
Китайские пожарные на месте взрыва в Тяньцзине
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сильный пожар разгорелся у Китайского университета Гонконга, был слышен звук взрыва, передает телерадиокорпорация RTHK.
Как сообщает RTHK, загорелся небольшой белый грузовик у моста, на место прибыли пожарные. Мост примыкает к Китайскому университету, там осталось большое количество мусора, можно увидеть "коктейли Молотова". Учащиеся эвакуировались, на месте остались только журналисты.
На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос. В пятницу полиция по меньшей мере четыре раза применила слезоточивый газ в районе Мон-Кок. Демонстранты строят баррикады и выкрикивают лозунги. Вечером они вновь заблокировали шоссе Толо, соединяющее города Ша Тин и Тай По на Новых территориях Гонконга.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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