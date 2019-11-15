Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T18:29Z
https://ria.ru/20191115/1560994545.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/93/1560939329_0:275:3068:2001_1036x0_80_0_0_64dd2575250eccdd1c3d4858dc80ae1a.jpg
РИА Новости

В Тбилиси возобновилась акция протеста с требованием внеочередных выборов

18:29 15.11.2019
436
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Акция протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов возобновилась в Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.
На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, расставлены палатки, установлены обогреватели и деревянные конструкции, на которых можно присесть и отдохнуть. Участники акции сообщают, что они ожидают прибытия лидеров политических оппозиционных сил.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
Представители оппозиционных движений перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против отказа грузинского парламента принять конституционные поправки по изменению избирательной системы
Вчера, 14:14
Россиянам рекомендовали избегать людных мест в Тбилиси из-за митингов
330001
Обсудить 2
ТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Париж
Встреча в "нормандском формате" состоится девятого декабря в Париже
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин в БРИКС выражал обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями
Китайские пожарные на месте взрыва в Тяньцзине
В Гонконге у здания университета произошел пожар, сообщили СМИ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране
Теодор Курентзис
Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna получили премию Edison Klassiek
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты рассказали, почему монета в 50 рублей удобнее купюры
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
В Багдаде четыре человека погибли во время протестов, сообщил источник
Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*
Ангела Меркель
Меркель примет участие в саммите "нормандской четверки"
Президент США Дональд Трамп
Трамп в разговоре с Зеленским сравнил его победу на выборах со своей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Турция заявила о начале работы с США по оценке влияния С-400 на F-35
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
Аль Бара Шишани
СГБ Грузии подтвердила задержание на Украине одного из лидеров ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния