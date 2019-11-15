В больнице нашли женщину, похожую на пропавшую мать актера Носика

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В больнице найдена женщина, похожая по описанию на пропавшую в Москве актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика, сообщил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Владимир Качур, добавив, что пока отряд прекратил активные поиски.
Ранее старший группы СМИ и инструктор профилактики "Лиза Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева сообщила, что отряд начал поиски Стерниковой. До этого представитель Носика Кира Железняк сообщила РИА Новости, что 75-летняя женщина пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. По ее словам, полиция начала поиски. Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает болезнью Альцгеймера.
"Пока не подтвердили. Есть человек в больнице, который очень похож на нее по одежде и по внешнему описанию. Мы прекратили активные поисковые работы, но бывают чудовищные совпадения, поэтому ждем подтверждения родственников", - сказал Качур РИА Новости.
Стерникова с 1975 по 2005 год служила в Малом театре. Широкую известность в 1960-е годы ей принесла главная роль в фильме Эльёра Ишмухамедова "Нежность". Актриса также снималась в картинах "Спеши строить дом", "Всем - спасибо!", "Гостья из будущего" и других.
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