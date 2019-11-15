В больнице нашли женщину, похожую на пропавшую мать актера Носика

Ранее старший группы СМИ и инструктор профилактики "Лиза Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева сообщила, что отряд начал поиски Стерниковой. До этого представитель Носика Кира Железняк сообщила РИА Новости, что 75-летняя женщина пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. По ее словам, полиция начала поиски. Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает болезнью Альцгеймера.