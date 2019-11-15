Неверов назвал идею поднять цену на шипованную резину бесперспективной

Ранее Васильев в разговоре с агентством "Москва" предложил увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.

"Предложение, которое озвучил наш коллега Александр Васильев, о повышении стоимости шипованных колес – его личная позиция. Это не обсуждалось на фракции, никак не формализовано и не имеет каких-либо перспектив", - сказал Неверов журналистам.