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РИА Новости

Неверов назвал идею поднять цену на шипованную резину бесперспективной

18:23 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗнак "Шипы" на автомобиле
Знак Шипы на автомобиле
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложение депутата от "Единой России" Александра Васильева поднять цену на шипованную резину не обсуждалось во фракции, перспектив оно не имеет, заявил руководитель ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Ранее Васильев в разговоре с агентством "Москва" предложил увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
"Предложение, которое озвучил наш коллега Александр Васильев, о повышении стоимости шипованных колес – его личная позиция. Это не обсуждалось на фракции, никак не формализовано и не имеет каких-либо перспектив", - сказал Неверов журналистам.
Шина
1 ноября, 15:08
Как делают шины: от резиновой смеси до испытаний на прочность
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Александр Васильев (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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