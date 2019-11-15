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РИА Новости

Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna получили премию Edison Klassiek

18:22 15.11.2019
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© Александра МуравьеваТеодор Курентзис
Теодор Курентзис
© Александра Муравьева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna под его управлением стали лауреатами престижной музыкальной премии Нидерландов Edison Klassiek 2019 года, сообщает пресс-служба оркестра.
"Запись Шестой симфонии Малера, сделанная оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса… получила престижную музыкальную премию Нидерландов Edison Klassiek-2019. Награда присуждена в номинации "Оркестр", - говорится в сообщении.
Как сказано в комментарии жюри, "в этой ошеломительной записи Шестой симфонии Малера enfant terrible Теодор Курентзис как будто заново сочиняет эту партитуру, и ты ловишь себя на мысли, что ты как будто никогда прежде не слышал музыку Малера".
По данным пресс-службы, MusicAeterna и Теодор Курентзис получают премию Edison Klassiek третий год подряд. В позапрошлом году этой награды была удостоена запись Don Giovanni Моцарта в номинации "Опера", в 2018 году — Шестая ("Патетическая") симфония Чайковского в номинации "Оркестр".
Альбом с записью Шестой симфонии Малера в исполнении оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса вышел на лейбле Sony Classical осенью 2018 года. Шестая симфония Малера получила титул "Лучшего альбома года" Японской академии звукозаписи — аналога американской Grammy и вошла в число лучших классических композиций 2018 года по версии The New York Times.
Премия Edison Klassiek ведет свою историю с 1960 года и ежегодно вручается комитетом по звукозаписи Нидерландов (CCGC) за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.
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КультураМузыкаНовости культурыТеодор КурентзисЧайковскийНидерланды
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