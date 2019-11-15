Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna получили премию Edison Klassiek

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna под его управлением стали лауреатами престижной музыкальной премии Нидерландов Edison Klassiek 2019 года, сообщает пресс-служба оркестра.

"Запись Шестой симфонии Малера, сделанная оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса… получила престижную музыкальную премию Нидерландов Edison Klassiek-2019. Награда присуждена в номинации "Оркестр", - говорится в сообщении.

Как сказано в комментарии жюри, "в этой ошеломительной записи Шестой симфонии Малера enfant terrible Теодор Курентзис как будто заново сочиняет эту партитуру, и ты ловишь себя на мысли, что ты как будто никогда прежде не слышал музыку Малера".

По данным пресс-службы, MusicAeterna и Теодор Курентзис получают премию Edison Klassiek третий год подряд. В позапрошлом году этой награды была удостоена запись Don Giovanni Моцарта в номинации "Опера", в 2018 году — Шестая ("Патетическая") симфония Чайковского в номинации "Оркестр".

Альбом с записью Шестой симфонии Малера в исполнении оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса вышел на лейбле Sony Classical осенью 2018 года. Шестая симфония Малера получила титул "Лучшего альбома года" Японской академии звукозаписи — аналога американской Grammy и вошла в число лучших классических композиций 2018 года по версии The New York Times.