Шестнадцать жителей Оренбурга отравились пирожными из кондитерской

УФА, 15 ноя - РИА Новости. Шестнадцать человек в Оренбурге отравились тортами и пирожными из кондитерской, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, сообщает Роспотребнадзор Оренбургской области.
"С 10 по 14 ноября зарегистрировано 16 случаев острой кишечной инфекции среди жителей города Оренбурга, употреблявших продукцию, изготовленную на предприятии ООО "Грильяж", - сообщает управление.
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По данным управления, "все заболевшие получают адекватную медицинскую помощь в стационаре инфекционной больницы и в амбулаторных условиях".
"Начато расследование причин заболеваемости и организованы противоэпидемические мероприятия. Специалисты отобрали питьевую воду, пищевые продукты и смывы с производственного оборудования и инвентаря для лабораторной проверки", - сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что кроме того, обследуют сотрудников производства и персонал фирмы. "Деятельность ООО "Грильяж" по производству кондитерских изделий приостановлена, сотрудники отстранены от работы. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится на контроле управления", - говорится в сообщении.
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