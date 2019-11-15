Шестнадцать жителей Оренбурга отравились пирожными из кондитерской

"С 10 по 14 ноября зарегистрировано 16 случаев острой кишечной инфекции среди жителей города Оренбурга, употреблявших продукцию, изготовленную на предприятии ООО "Грильяж", - сообщает управление.

По данным управления, "все заболевшие получают адекватную медицинскую помощь в стационаре инфекционной больницы и в амбулаторных условиях".

"Начато расследование причин заболеваемости и организованы противоэпидемические мероприятия. Специалисты отобрали питьевую воду, пищевые продукты и смывы с производственного оборудования и инвентаря для лабораторной проверки", - сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что кроме того, обследуют сотрудников производства и персонал фирмы. "Деятельность ООО "Грильяж" по производству кондитерских изделий приостановлена, сотрудники отстранены от работы. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится на контроле управления", - говорится в сообщении.