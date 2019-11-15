Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-15T22:08Z
https://ria.ru/20191115/1560993388.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151593/48/1515934811_0:246:4928:3018_1036x0_80_0_0_47eec27ac93bbfb0bfea118a15ab5354.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили, что кетогенная диета защищает от гриппа

22:00 15.11.2019 (обновлено: 22:08 15.11.2019)
880
© Depositphotos / JulijaDMЗдоровое питание
Здоровое питание
© Depositphotos / JulijaDM
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров помогает преодолеть вирус гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.
Новое исследование американских ученых показало, что мыши, получавшие кетогенную диету, включающую мясо, рыбу, птицу и некрахмалистые овощи, лучше боролись с вирусом гриппа А, чем мыши, питавшиеся пищей с высоким содержанием углеводов.
Руководили исследованием Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki), профессор иммунобиологии, молекулярной, клеточной и биологии развития из Йельского университета, а также Виша Дип Диксит (Visha Deep Dixit), профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины.
При кетодиете 90 процентов калорий организм получает из жиров, которые печень преобразует в кетоновые тела, и лишь менее 1 процента — из углеводов, превращающихся в организме в глюкозу. Кетоновые тела поступают в мозг и используются как альтернативный источник энергии вместо глюкозы.
Грипп
2 июля, 18:04РИА Наука
Ученые рассказали, почему нельзя принимать антибиотики во время гриппа
В свете недавних публикаций, указывающих на то, что продукты метаболизма кетонов могут подавлять воспалительную секрецию иммунных клеток, ученые предположили, что кетогенная диета может снизить тяжесть протекания гриппа и снизить вероятность летального исхода, и проверили свою гипотезу на мышах.
Мыши, которых за семь дней до инфицирования вирусом гриппа А перевели на кетодиету, во время болезни не потеряли в весе, у них было меньше вирусов в легких и более высокий показатель выживаемости по сравнению с контрольной группой животных, получавших рацион с высоким содержанием углеводов (18 процентов жиров, 58 — углеводов).
Ученые выяснили, что защитный эффект кетодиеты связан с тем, что при разложении жиров в легких активируются γδ Т-клетки — клетки иммунной системы, что приводит к увеличению выработки клетками дыхательных путей слизи, которая эффективно задерживает вирус. У мышей, инфицированных вирусом гриппа А, у которых был отключен ген, кодирующий γδ Т-клетки, кетогенная диета не обеспечивала антивирусную защиту.
Защитные γδ Т-клетки не активировались и в двух других случаях: когда мышам давали корм с высокими содержаниями жиров и углеводов (60 процентов жиров, 20 — углеводов) или когда им вводили химические соединения кетонов.
"Это исследование показывает, что организм, сжигая жир для производства кетоновых тел из пищи, которую мы едим, помогает иммунной системе бороться с инфекцией гриппа", — приводятся в пресс-релизе Йельского университета слова профессора Диксита.
Вирус гриппа
19 февраля, 19:13РИА Наука
Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще болеют гриппом
Авторы подчеркивают необходимость дальнейшего изучения механизмов открытого ими диетического эффекта. В то время как продолжаются работы над универсальной вакциной от гриппа, альтернативные терапевтические стратегии тоже важны. Такие методы помогают повысить вирусную резистентность, либо обеспечивают организм дополнительными источниками энергии, необходимые для борьбы с вирусом.
1320001
Обсудить 0
РИА НаукаЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаЙельский университет
Рекомендуем
Мигранты на греческом острове Хиос
Мигранты отказались размещаться в греческом монастыре
Брокколи
Ученые объяснили, почему многие люди не любят брокколи
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
Эво Моралес в Мехико
Моралес заявил, что вернется к власти в Боливии без участия в выборах
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Телеведущий Максим Галкин
Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Алексей Бурков
В США суд арестовал россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о Крыме и Голанах
Российские рубли
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев ответил на угрозы США в адрес Египта из-за планов покупки Су-35
Морская граница США и Мексики
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Деньгов прокомментировал заявления США по поводу действий России в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния