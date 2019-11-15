Ученые обнаружили, что кетогенная диета защищает от гриппа

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров помогает преодолеть вирус гриппа. Результаты исследования Американские ученые выяснили, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров помогает преодолеть вирус гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.

Новое исследование американских ученых показало, что мыши, получавшие кетогенную диету, включающую мясо, рыбу, птицу и некрахмалистые овощи, лучше боролись с вирусом гриппа А, чем мыши, питавшиеся пищей с высоким содержанием углеводов.

Руководили исследованием Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki), профессор иммунобиологии, молекулярной, клеточной и биологии развития из Йельского университета, а также Виша Дип Диксит (Visha Deep Dixit), профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины.

При кетодиете 90 процентов калорий организм получает из жиров, которые печень преобразует в кетоновые тела, и лишь менее 1 процента — из углеводов, превращающихся в организме в глюкозу. Кетоновые тела поступают в мозг и используются как альтернативный источник энергии вместо глюкозы.

В свете недавних публикаций, указывающих на то, что продукты метаболизма кетонов могут подавлять воспалительную секрецию иммунных клеток, ученые предположили, что кетогенная диета может снизить тяжесть протекания гриппа и снизить вероятность летального исхода, и проверили свою гипотезу на мышах.

Мыши, которых за семь дней до инфицирования вирусом гриппа А перевели на кетодиету, во время болезни не потеряли в весе, у них было меньше вирусов в легких и более высокий показатель выживаемости по сравнению с контрольной группой животных, получавших рацион с высоким содержанием углеводов (18 процентов жиров, 58 — углеводов).

Ученые выяснили, что защитный эффект кетодиеты связан с тем, что при разложении жиров в легких активируются γδ Т-клетки — клетки иммунной системы, что приводит к увеличению выработки клетками дыхательных путей слизи, которая эффективно задерживает вирус. У мышей, инфицированных вирусом гриппа А, у которых был отключен ген, кодирующий γδ Т-клетки, кетогенная диета не обеспечивала антивирусную защиту.

Защитные γδ Т-клетки не активировались и в двух других случаях: когда мышам давали корм с высокими содержаниями жиров и углеводов (60 процентов жиров, 20 — углеводов) или когда им вводили химические соединения кетонов.

"Это исследование показывает, что организм, сжигая жир для производства кетоновых тел из пищи, которую мы едим, помогает иммунной системе бороться с инфекцией гриппа", — приводятся в пресс-релизе Йельского университета слова профессора Диксита.