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РИА Новости

Жителя Великого Новгорода осудили за попытку сбыта наркотиков

17:55 15.11.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии жителя Новгорода, который пытался продать в Калужской области 19 килограммов наркотиков, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Установлено, что в 2018 году подсудимый получил с целью последующего незаконного сбыта потребителям наркотическое средство химического происхождения общей массой свыше 19 килограммов. В последующем он спрятал наркотики в трех тайниках в лесу возле автомобильной дороги федерального значения на территории Жуковского района", - говорится в сообщении.
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Наркотики обнаружили и изъяли сотрудники ГУМВД России по Московской области летом 2018 года. В отношении 23-летнего жителя Новгорода было возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Молодой человек полностью признал свою вину.
"Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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МВД РФВеликий НовгородПроисшествия
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