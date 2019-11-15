Жителя Великого Новгорода осудили за попытку сбыта наркотиков

"Установлено, что в 2018 году подсудимый получил с целью последующего незаконного сбыта потребителям наркотическое средство химического происхождения общей массой свыше 19 килограммов. В последующем он спрятал наркотики в трех тайниках в лесу возле автомобильной дороги федерального значения на территории Жуковского района", - говорится в сообщении.

Наркотики обнаружили и изъяли сотрудники ГУМВД России по Московской области летом 2018 года. В отношении 23-летнего жителя Новгорода было возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Молодой человек полностью признал свою вину.